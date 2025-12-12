Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Трамп: Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 22:36
    Трамп: Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия

    Президент США Дональд Трамп утверждает, что провел хорошую беседу с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи, по итогам которой стороны согласились прекратить все боевые действия.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице американского лидера в соцсети Х.

    "У меня состоялась очень хорошая беседа с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом относительно весьма прискорбного возобновления их давно идущей войны. Они согласились прекратить любую стрельбу сегодня вечером и вернуться к первоначальным мирным договоренностям, достигнутым ими вместе со мной при содействии великого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима", - написал Трамп.

    Он также отметил, что взрыв, при котором ранее были убиты и ранены военные Таиланда, "был случайностью", а Таиланд "дал очень жесткий ответ".

    "Обе страны готовы к миру и дальнейшей торговле с США", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. Он отметил, что намерен взаимодействовать с властями двух государств с целью прекращения столкновений, которые, по его мнению, "иначе могли бы перерасти в масштабную войну". Трамп выразил признательность премьер-министру Малайзии за содействие урегулированию.

    Ранее тайский премьер после телефонного разговора с президентом США заявил об отсутствии перемирия с Камбоджей.

    "Исправлять ситуацию должна та сторона, которая нарушила соглашение (Камбоджа - ред.), а не сторона, которая подверглась нападению", - привело слова Чарнвиракула агентство Reuters.

    Дональд Трамп публикация Таиланд Камбоджа
    Elvis

    Последние новости

    23:26
    Фото

    В Латвии почтили память Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    23:03

    В МИД Турции отреагировали на российский удар по турецкому судну в порту Одессы

    В регионе
    22:53
    Фото

    Четверо азербайджанских боксеров вышли в 1/4 финала чемпионата Европы

    Индивидуальные
    22:48
    Фото

    Варшава рассчитывает на развитие сотрудничества с Баку

    Внешняя политика
    22:36

    Трамп: Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия

    Другие страны
    22:13
    Фото

    В Марнеули почтили память великого лидера Гейдара Алиева

    В регионе
    21:56

    ЕС принял решение о бессрочном блокировании замороженных активов РФ

    Другие страны
    21:45

    В Сумгайыте грузовик насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    21:39
    Фото

    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна продолжился изучением документов

    Происшествия
    Лента новостей