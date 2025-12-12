Трамп: Лидеры Таиланда и Камбоджи согласились прекратить боевые действия

Президент США Дональд Трамп утверждает, что провел хорошую беседу с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи, по итогам которой стороны согласились прекратить все боевые действия.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице американского лидера в соцсети Х.

"У меня состоялась очень хорошая беседа с премьер-министром Таиланда Анутином Чарнвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом относительно весьма прискорбного возобновления их давно идущей войны. Они согласились прекратить любую стрельбу сегодня вечером и вернуться к первоначальным мирным договоренностям, достигнутым ими вместе со мной при содействии великого премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима", - написал Трамп.

Он также отметил, что взрыв, при котором ранее были убиты и ранены военные Таиланда, "был случайностью", а Таиланд "дал очень жесткий ответ".

"Обе страны готовы к миру и дальнейшей торговле с США", - подчеркнул глава вашингтонской администрации. Он отметил, что намерен взаимодействовать с властями двух государств с целью прекращения столкновений, которые, по его мнению, "иначе могли бы перерасти в масштабную войну". Трамп выразил признательность премьер-министру Малайзии за содействие урегулированию.

Ранее тайский премьер после телефонного разговора с президентом США заявил об отсутствии перемирия с Камбоджей.

"Исправлять ситуацию должна та сторона, которая нарушила соглашение (Камбоджа - ред.), а не сторона, которая подверглась нападению", - привело слова Чарнвиракула агентство Reuters.