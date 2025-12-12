Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Премьер Таиланда заявил об отсутствии перемирия с Камбоджей после разговора с Трампом

    Другие страны
    • 12 декабря, 2025
    • 20:50
    Премьер Таиланда заявил об отсутствии перемирия с Камбоджей после разговора с Трампом

    Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракулан по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил об отсутствии перемирия с Камбоджей.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    По его словам, Камбоджа должна первой пойти на деэскалацию. "Исправлять ситуацию должна та сторона, которая нарушила соглашение, а не сторона, которая подверглась нападению", - сказал он журналистам.

    "Он [Трамп - ред.] хотел прекращения огня. Я сказал ему обратиться к нашим друзьям. Не нужно заявлять о перемирии, а нужно, чтобы Камбоджа прекратила огонь, вывела войска и убрала все заложенные ими мины", - заявил он.

    Премьер-министр также уточнил, что "в настоящее время нет достигнутых договоренностей о прекращении огня с Камбоджей".

    Отметим, что с момента возобновления боевых действий с обеих сторон погибли по меньшей мере 20 человек, более 260 получили ранения.

