    Немецкий клуб отказался от открытой тренировки в Баку перед матчем с "Карабахом"

    Футбол
    • 09 января, 2026
    • 14:16
    Немецкий клуб отказался от открытой тренировки в Баку перед матчем с Карабахом

    Команда "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) не проведет в Баку ни пресс-конференцию, ни открытую тренировку перед матчем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

    Как сообщает Report, представитель Бундеслиги прибудет в Азербайджан накануне игры - 20 января, в вечерние часы. Сразу после матча франкфуртский клуб отправится обратно в Германию.

    Кроме этого, немецкую команду не смогут поддержать в Баку ее болельщики. Это связано с санкциями УЕФА, наложенными на "Айнтрахт" за поведение фанатов в матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", завершившемся поражением немецкой команды со счетом 1:2.

    Матч "Карабах" - "Айнтрахт" пройдет 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.

    Almaniya klubunun "Qarabağ"la oyundan əvvəl Bakıda mətbuat konfransı və açıq məşqi olmayacaq

