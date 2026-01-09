Немецкий клуб отказался от открытой тренировки в Баку перед матчем с "Карабахом"

Команда "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) не проведет в Баку ни пресс-конференцию, ни открытую тренировку перед матчем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".

Как сообщает Report, представитель Бундеслиги прибудет в Азербайджан накануне игры - 20 января, в вечерние часы. Сразу после матча франкфуртский клуб отправится обратно в Германию.

Кроме этого, немецкую команду не смогут поддержать в Баку ее болельщики. Это связано с санкциями УЕФА, наложенными на "Айнтрахт" за поведение фанатов в матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", завершившемся поражением немецкой команды со счетом 1:2.

Матч "Карабах" - "Айнтрахт" пройдет 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.