Немецкий клуб отказался от открытой тренировки в Баку перед матчем с "Карабахом"
Футбол
- 09 января, 2026
- 14:16
Команда "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) не проведет в Баку ни пресс-конференцию, ни открытую тренировку перед матчем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против "Карабаха".
Как сообщает Report, представитель Бундеслиги прибудет в Азербайджан накануне игры - 20 января, в вечерние часы. Сразу после матча франкфуртский клуб отправится обратно в Германию.
Кроме этого, немецкую команду не смогут поддержать в Баку ее болельщики. Это связано с санкциями УЕФА, наложенными на "Айнтрахт" за поведение фанатов в матче IV тура общего этапа Лиги чемпионов против "Барселоны", завершившемся поражением немецкой команды со счетом 1:2.
Матч "Карабах" - "Айнтрахт" пройдет 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 21:45.
Последние новости
14:38
Российские атаки оставили без электричества полмиллиона киевлянДругие страны
14:33
AYNA: Протяженность сети микромобильности в Баку увеличена до 50 кмИнфраструктура
14:33
Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за мошенничество гражданина ИранаПроисшествия
14:23
Аудиовизуальный совет аннулировал лицензию для Neftçi TVИндивидуальные
14:16
Немецкий клуб отказался от открытой тренировки в Баку перед матчем с "Карабахом"Футбол
14:09
Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминацииМедиа
14:08
Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие СирииДругие страны
14:07
Глава МИД Чехии находится с визитом в УкраинеВ регионе
14:05