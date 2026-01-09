Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за мошенничество гражданина Ирана

    Происшествия
    • 09 января, 2026
    • 14:33
    Азербайджан экстрадировал в Узбекистан гражданина Ирана Имани Али Абдуллах, находившегося в международном розыске по делу о мошенничестве.

    Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    Разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана в 2025 году.

    Передача обвиняемого компетентным органам Узбекистана состоялась в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.

    Узбекистан Иран экстрадиция мошенничество Генпрокуратура Минюст
    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib
    Azerbaijan extradites internationally wanted Iranian citizen to Uzbekistan

