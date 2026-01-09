Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за мошенничество гражданина Ирана

Азербайджан экстрадировал в Узбекистан гражданина Ирана Имани Али Абдуллах, находившегося в международном розыске по делу о мошенничестве.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана в 2025 году.

Передача обвиняемого компетентным органам Узбекистана состоялась в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.