Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за мошенничество гражданина Ирана
Происшествия
- 09 января, 2026
- 14:33
Азербайджан экстрадировал в Узбекистан гражданина Ирана Имани Али Абдуллах, находившегося в международном розыске по делу о мошенничестве.
Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
Разыскиваемый был задержан на территории Азербайджана в 2025 году.
Передача обвиняемого компетентным органам Узбекистана состоялась в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана.
Последние новости
14:38
Российские атаки оставили без электричества полмиллиона киевлянДругие страны
14:33
AYNA: Протяженность сети микромобильности в Баку увеличена до 50 кмИнфраструктура
14:33
Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за мошенничество гражданина ИранаПроисшествия
14:23
Аудиовизуальный совет аннулировал лицензию для Neftçi TVИндивидуальные
14:16
Немецкий клуб отказался от открытой тренировки в Баку перед матчем с "Карабахом"Футбол
14:09
Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминацииМедиа
14:08
Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие СирииДругие страны
14:07
Глава МИД Чехии находится с визитом в УкраинеВ регионе
14:05