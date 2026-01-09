Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib
Hadisə
- 09 yanvar, 2026
- 14:16
Azərbaycan dələduzluqda təqsirli bilinərək beynəlxalq axtarışa verilən İran vətəndaşı İmani Ali Abdollahı Özbəkistana təhvil verib.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.
Bildirilib ki, İmani Ali Abdollah 2025-ci ildə Azərbaycanda müəyyən edilərək həbs edilib.
Təqsirləndirilən şəxsin ekstradisiyası haqqında qərar qəbul edilərək Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Özbəkistanın səlahiyyətli orqanlarına təhvil verilib.
Son xəbərlər
14:58
Ötən il respublika yollarında 1252 qəza olub, 689 nəfər ölübHadisə
14:57
"Qəbələ" futbolçusu ilə müqaviləyə xitam veribFutbol
14:56
Kiyevdə 500 min insan elektriksiz qalıbEnergetika
14:56
Rövşən Tağıyev: Qəzaların və həyatını itirənlərin sayı azalsa da, hər bir itki ciddi narahatlıq doğururHadisə
14:52
Azərbaycanın aparıcı tikinti şirkəti ləğv olunurBiznes
14:51
ASCO-nun sifarişi ilə inşa edilən 3-cü "RoPax" gəmisi üzrə işlər son mərhələdədirİnfrastruktur
14:50
Dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıblarDin
14:44
Foto
Ağdərənin dörd kəndinə qayıdan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:40
Foto