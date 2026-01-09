İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib

    Hadisə
    • 09 yanvar, 2026
    • 14:16
    Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan İran vətəndaşını Özbəkistana təhvil verib

    Azərbaycan dələduzluqda təqsirli bilinərək beynəlxalq axtarışa verilən İran vətəndaşı İmani Ali Abdollahı Özbəkistana təhvil verib.

    Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluqdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, İmani Ali Abdollah 2025-ci ildə Azərbaycanda müəyyən edilərək həbs edilib.

    Təqsirləndirilən şəxsin ekstradisiyası haqqında qərar qəbul edilərək Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin xüsusi konvoyunun müşayiəti ilə Özbəkistanın səlahiyyətli orqanlarına təhvil verilib.

    ekstradisiya Özbəkistan
    Азербайджан выдал Узбекистану разыскиваемого за мошенничество гражданина Ирана
    Azerbaijan extradites internationally wanted Iranian citizen to Uzbekistan

