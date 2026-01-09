Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    AYNA: Протяженность сети микромобильности в Баку увеличена до 50 км

    Инфраструктура
    • 09 января, 2026
    • 14:33
    AYNA: Протяженность сети микромобильности в Баку увеличена до 50 км

    В Баку за последние два года реализованы ряд проектов по развитию инфраструктуры микромобильности.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Согласно информации, в 2025 году на 15 улицах и проспектах столицы, а также в двух районах проложено 15 км полос микромобильности. Тем самым общая протяженность сети достигла 50 км.

    Велосипедные дорожки соединяются поэтапно для организации непрерывной полосы для микромобильности.

    Помимо этого, в столице организовано 700 парковочных мест для скутеров и 564 для велосипедов.

    AYNA: Bakıda mikromobillik şəbəkəsinin uzunluğu 50 kilometrə çatdırılıb

