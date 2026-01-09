AYNA: Протяженность сети микромобильности в Баку увеличена до 50 км
Инфраструктура
- 09 января, 2026
- 14:33
В Баку за последние два года реализованы ряд проектов по развитию инфраструктуры микромобильности.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Согласно информации, в 2025 году на 15 улицах и проспектах столицы, а также в двух районах проложено 15 км полос микромобильности. Тем самым общая протяженность сети достигла 50 км.
Велосипедные дорожки соединяются поэтапно для организации непрерывной полосы для микромобильности.
Помимо этого, в столице организовано 700 парковочных мест для скутеров и 564 для велосипедов.
