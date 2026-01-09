Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Аудиовизуальный совет аннулировал лицензию для Neftçi TV

    Индивидуальные
    • 09 января, 2026
    • 14:23
    Аудиовизуальный совет аннулировал лицензию для Neftçi TV

    Аудиовизуальный совет отменил лицензию Neftçi Media на платформенное вещание без спутникового распространения для телеканала Neftçi TV.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принято по итогам заседания первого в этом году заседания совета.

    Согласно информации, телеканал Neftçi TV, несмотря на полученную лицензию, в течение последнего года не смог обеспечить непрерывное вещание через интернет. По этой причине совет неоднократно направлял предупреждения и уведомления в адрес Neftçi Media.

    В результате компания обратилась в Аудиовизуальный совет с просьбой об аннулировании лицензии.

    Отметим, что Neftçi TV принадлежал футбольному клубу "Нефтчи".

