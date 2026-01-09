Аудиовизуальный совет аннулировал лицензию для Neftçi TV
- 09 января, 2026
- 14:23
Аудиовизуальный совет отменил лицензию Neftçi Media на платформенное вещание без спутникового распространения для телеканала Neftçi TV.
Как сообщает Report, соответствующее решение принято по итогам заседания первого в этом году заседания совета.
Согласно информации, телеканал Neftçi TV, несмотря на полученную лицензию, в течение последнего года не смог обеспечить непрерывное вещание через интернет. По этой причине совет неоднократно направлял предупреждения и уведомления в адрес Neftçi Media.
В результате компания обратилась в Аудиовизуальный совет с просьбой об аннулировании лицензии.
Отметим, что Neftçi TV принадлежал футбольному клубу "Нефтчи".
