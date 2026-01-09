Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие Сирии
- 09 января, 2026
- 14:08
Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели в Дамаске встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.
Как передает Report, об этом Кошта сообщил на своей странице в соцсети "Х".
"После многих лет войны и страданий, падение режима Асада (Башара Асада - ред.), наконец-то, принесло надежду сирийскому народу. Мы здесь, чтобы продемонстрировать непрерывную поддержку Сирии со стороны ЕС. Впереди еще долгий путь, но вы [Сирия - ред.] сделали уже первые шаги", - написал Кошта.
