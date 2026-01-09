Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие Сирии

    Другие страны
    • 09 января, 2026
    • 14:08
    Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие Сирии

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провели в Дамаске встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

    Как передает Report, об этом Кошта сообщил на своей странице в соцсети "Х".

    "После многих лет войны и страданий, падение режима Асада (Башара Асада - ред.), наконец-то, принесло надежду сирийскому народу. Мы здесь, чтобы продемонстрировать непрерывную поддержку Сирии со стороны ЕС. Впереди еще долгий путь, но вы [Сирия - ред.] сделали уже первые шаги", - написал Кошта.

