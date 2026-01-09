Koşta, Fon der Lyayen və Əhməd əş-Şəraa Suriyanın inkişafını müzakirə ediblər
Digər ölkələr
- 09 yanvar, 2026
- 14:16
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasının sədri Antoniu Koşta və Avropa Komissiyasının sədri Ursula fon der Lyayen Dəməşqdə Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şəraa ilə görüşüblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Koşta "X" hesabında yazıb.
"Uzun illər davam etmiş müharibə və əzablardan sonra Əsəd rejiminin süqutu, nəhayət ki, Suriya xalqına ümid gətirib. Biz Avropa İttifaqının Suriyaya davamlı dəstəyini nümayiş etdirmək üçün buradayıq. Qarşıda hələ uzun yol var, amma siz (Suriya - red.) artıq ilk addımları atmısınız", - Aİ Şurasının sədri yazıb.
Son xəbərlər
14:57
"Qəbələ" futbolçusu ilə müqaviləyə xitam veribFutbol
14:56
Kiyevdə 500 min insan elektriksiz qalıbEnergetika
14:56
Rövşən Tağıyev: Qəzaların və həyatını itirənlərin sayı azalsa da, hər bir itki ciddi narahatlıq doğururHadisə
14:52
Azərbaycanın aparıcı tikinti şirkəti ləğv olunurBiznes
14:51
ASCO-nun sifarişi ilə inşa edilən 3-cü "RoPax" gəmisi üzrə işlər son mərhələdədirİnfrastruktur
14:50
Dini konfessiya rəhbərləri Prezident İlham Əliyevə təşəkkür məktubu ünvanlayıblarDin
14:44
Foto
Ağdərənin dörd kəndinə qayıdan ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
14:40
Foto
Adil Kərimli Ucarda vətəndaşların müraciətlərini dinləyibMədəniyyət siyasəti
14:38
Foto
Video