В ряде районов Азербайджана усилился ветер
Экология
- 13 декабря, 2025
- 20:05
В ряде районов Азербайджана к вечеру 13 декабря наблюдается сильный ветер.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер местами усилился.
Максимальная скорость ветра в Габале и Шеки достигла 25 м/с, в Дашкесане - 23, в Исмаиллы - 22, в Мингячевире и Шахдаге - 20, в Огузе, Шамахы и Гобустане -18, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Тертере -16, в Гахе - 15 м/с.
Последние новости
20:54
Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинностиДругие страны
20:36
La Nacion: Сборную Аргентины могут не допустить на чемпионат мира по футболуДругие страны
20:21
В Израиле заявили о ликвидации высокопоставленного лидера ХАМАС - ОБНОВЛЕНОДругие страны
20:17
Камбоджа закрыла все КПП на границе с ТаиландомДругие страны
20:05
В ряде районов Азербайджана усилился ветерЭкология
19:47
В секторе Газа двое израильских военных пострадали при взрывеДругие страны
19:32
Зеленский: Вступил в силу большой пакет санкций Украины против теневого флота РФДругие страны
19:17
Видео
Расследование AnewZ: Офшорные сети и политическая роль Рубена ВарданянаМедиа
19:04