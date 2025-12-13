В ряде районов Азербайджана усилился ветер

В ряде районов Азербайджана к вечеру 13 декабря наблюдается сильный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер местами усилился.

Максимальная скорость ветра в Габале и Шеки достигла 25 м/с, в Дашкесане - 23, в Исмаиллы - 22, в Мингячевире и Шахдаге - 20, в Огузе, Шамахы и Гобустане -18, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Тертере -16, в Гахе - 15 м/с.