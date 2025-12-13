Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева

    Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности

    Другие страны
    • 13 декабря, 2025
    • 20:54
    Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил возвращения в Германии воинской повинности уже в ближайшие годы и выступил за восстановление обязательной альтернативной гражданской службы.

    Как передает Report, об этом он заявил в выступлении на съезде входящей в правящий блок ФРГ партии Христианско-социальный союз (ХСС). Трансляцию вел канал Phoenix.

    Ранее правительство ФРГ приступило к предварительным консультациям с общественными объединениями о возможном восстановлении в стране гражданской службы. Переговоры проходят на фоне дискуссий о потенциальном возвращении обязательной военной службы в том случае, если Бундесвер не достигнет целевых показателей по набору добровольцев.

    "Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин", - заявил Мерц,

    При этом он посетовал на то, что конституция ФРГ не предусматривает возможности обязательной службы в армии также для женщин и в этом контексте выступил за восстановление в стране обязательной альтернативной гражданской службы.

    Отметим, что Бундестаг принял на прошлой неделе в окончательном чтении закон о модернизации военной службы в Германии. Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей.

    Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март 2025 года составляла примерно 182 тысячи человек.

    Канцлер ФРГ воинская повинность
    Elvis

    Последние новости

    20:54

    Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности

    Другие страны
    20:36

    La Nacion: Сборную Аргентины могут не допустить на чемпионат мира по футболу

    Другие страны
    20:21

    В Израиле заявили о ликвидации высокопоставленного лидера ХАМАС - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    20:17

    Камбоджа закрыла все КПП на границе с Таиландом

    Другие страны
    20:05

    В ряде районов Азербайджана усилился ветер

    Экология
    19:47

    В секторе Газа двое израильских военных пострадали при взрыве

    Другие страны
    19:32

    Зеленский: Вступил в силу большой пакет санкций Украины против теневого флота РФ

    Другие страны
    19:17
    Видео

    Расследование AnewZ: Офшорные сети и политическая роль Рубена Варданяна

    Медиа
    19:04

    При крушении самолета в Подмосковье пострадал один человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей