Канцлер ФРГ не исключил возвращения воинской повинности

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил возвращения в Германии воинской повинности уже в ближайшие годы и выступил за восстановление обязательной альтернативной гражданской службы.

Как передает Report, об этом он заявил в выступлении на съезде входящей в правящий блок ФРГ партии Христианско-социальный союз (ХСС). Трансляцию вел канал Phoenix.

Ранее правительство ФРГ приступило к предварительным консультациям с общественными объединениями о возможном восстановлении в стране гражданской службы. Переговоры проходят на фоне дискуссий о потенциальном возвращении обязательной военной службы в том случае, если Бундесвер не достигнет целевых показателей по набору добровольцев.

"Если не удастся так быстро увеличить число солдат, как нам необходимо, то в течение этого избирательного цикла нам все равно придется обсудить обязательные элементы военной службы, по крайней мере для молодых мужчин", - заявил Мерц,

При этом он посетовал на то, что конституция ФРГ не предусматривает возможности обязательной службы в армии также для женщин и в этом контексте выступил за восстановление в стране обязательной альтернативной гражданской службы.

Отметим, что Бундестаг принял на прошлой неделе в окончательном чтении закон о модернизации военной службы в Германии. Новым законом сохраняется служба в армии (бундесвере) на добровольной основе, но вводится воинский учет через обязательное медицинское освидетельствование для всех 18-летних юношей.

Действующий целевой показатель по военнослужащим составляет 203 тысячи человек, однако численность немецких вооруженных сил сокращалась два года подряд и по состоянию на март 2025 года составляла примерно 182 тысячи человек.