Almaniyada məcbur hərbi xidmət gündəmdədir, qadınlar da çağırıla bilər
- 13 dekabr, 2025
- 21:04
Almaniya Kansleri Fridrix Merts yaxın illərdə ölkədə həqiqi hərbi xidmətin geri qaytarılmasını istisna etməyib və məcburi alternativ mülki xidmətin bərpasını müdafiə edib.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə o, Almaniyanın hakim blokuna daxil olan Xristian Sosial Birliyinin qurultayında çıxışı zamanı bildirib.
Almaniya hökuməti bundan əvvəl ölkədə mülki xidmətin mümkün bərpası ilə bağlı ictimai birliklərlə ilkin məsləhətləşmələrə başlayıb. Danışıqlar Bundesverin könüllülərin cəlb edilməsi hədəflərinə çatmadığı təqdirdə məcburi hərbi xidmətin potensial geri qaytarılması ilə bağlı müzakirələr fonunda aparılır.
"Əsgərlərin sayını lazım olan qədər tez artıra bilməsək, bu seçki dövründə hələ də ən azı gənclər üçün hərbi xidmətin məcburi elementlərini müzakirə etməli olacağıq", - deyə o bildirib.
Eyni zamanda o, Almaniya konstitusiyasında qadınların icbari hərbi xidmət imkanının nəzərdə tutulmamasından təəssüfləndiyini bildirib və bu kontekstdə ölkədə məcburi alternativ mülki xidmətin bərpa olunmasının tərəfdarı olub.
Qeyd edək ki, Bundestaq Almaniyada hərbi xidməti modernləşdirən qanunu ötən həftə yekun oxunuşda qəbul edib. Yeni qanun könüllü hərbi xidməti (Bundesver) saxlayır, lakin 18 yaşlı bütün kişilər üçün tibbi müayinə vasitəsilə məcburi hərbi qeydiyyatı tətbiq edir.
Hərbi personal üçün cari hədəf 203.000-dir, lakin Almaniya Silahlı Qüvvələrinin sayı iki il dalbadal azaldılıb və 2025-ci ilin mart ayına qədər təxminən 182.000 nəfər olub.