Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздником
Внешняя политика
- 16 декабря, 2025
- 09:23
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бахрейн по случаю национального праздника.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
"По случаю Национального дня Королевства Бахрейн мы выражаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания Правительству и народу Бахрейна", - говорится в сообщении.
On the occasion of the National Day of the Kingdom of Bahrain, we extend our sincere congratulations and best wishes to the Government and people of Bahrain.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 16, 2025
Happy National Day! 🇦🇿🇧🇭@bahdiplomatic pic.twitter.com/8GJHeApmYr
Последние новости
09:56
Азербайджанская нефть продолжает дешеветьЭнергетика
09:52
Дорожная полиция предупредила об основных причинах ДТП в горных районахВнутренняя политика
09:40
Бывший первый вице-премьер Аббас Аббасов объявлен в розыск по делу Рамиза МехтиеваВнутренняя политика
09:34
ДТП в Иране: 13 погибших, 11 человек получили раненияВ регионе
09:28
В Масазыре ожидаются перебои в энергоснабженииЭнергетика
09:26
Лига чемпионов ФИБА: "Сабах" встретится с "Альбой" в БерлинеКомандные
09:23
Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздникомВнешняя политика
09:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.12.2025)Финансы
09:06