Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Бахрейн по случаю национального праздника.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

"По случаю Национального дня Королевства Бахрейн мы выражаем наши искренние поздравления и наилучшие пожелания Правительству и народу Бахрейна", - говорится в сообщении.