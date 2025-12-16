Azərbaycan Bəhreyni milli bayramı münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 16 dekabr, 2025
- 09:32
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Bəhreyni milli bayramı münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Bəhreyn Krallığının Milli Günü münasibətilə Bəhreyn hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı bildiririk", - paylaşımda qeyd olunub.
On the occasion of the National Day of the Kingdom of Bahrain, we extend our sincere congratulations and best wishes to the Government and people of Bahrain.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 16, 2025
Happy National Day! 🇦🇿🇧🇭@bahdiplomatic pic.twitter.com/8GJHeApmYr
Son xəbərlər
10:31
ƏMAS-da 18 yaşadək işçilər və iş yerinə dair e-arayış xidməti ilə bağlı yeniliklər tətbiq edilibSosial müdafiə
10:30
"Bornmut" "Old Trafford"da "Mançester Yunayted"ə ardıcıl üç oyunda 3 qol vuran yeganə komanda olubFutbol
10:30
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilirDaxili siyasət
10:20
AMB daha iki kredit ittifaqına icrası məcburi göstəriş veribMaliyyə
10:17
Foto
Video
"İrşad"da "Yaşıl Günlər" başladı!Biznes
10:15
EKTİS-də bəyan edilmiş payızlıq əkin sahələrinin həcmi 740 min hektara çatıbASK
10:14
"Birmarket"in böyük lotereyasında ilk avtomobil qalibini tapdıBiznes
10:10
Babək Quliyev UEFA-dan təyinat alıbFutbol
10:09