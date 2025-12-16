WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan Bəhreyni milli bayramı münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 16 dekabr, 2025
    • 09:32
    Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Bəhreyni milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

    "Bəhreyn Krallığının Milli Günü münasibətilə Bəhreyn hökumətinə və xalqına səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı bildiririk", - paylaşımda qeyd olunub.

    Bəhreyn Azərbaycan
    Азербайджан поздравил Бахрейн с национальным праздником
    Azerbaijan congratulates Bahrain on its national holiday

