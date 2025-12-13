Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Азербайджан представлен на 3-м Фестивале мировых культур в Анкаре

    Kультурная политика
    • 13 декабря, 2025
    • 21:58
    В выставочном и конгресс-центре ATO Congresium в Анкаре состоялась церемония открытия 3-го Фестиваля мировых культур.

    Как сообщает турецкое бюро Report, в ней приняли участие официальные представители ряда стран, дипкорпусов и культурных центров, действующих в Турции.

    Культурный центр при посольстве Азербайджана в братской стране представил на выставке наш национальный стенд, на котором посетителям были представлены азербайджанские ковры, сувениры, кялагаи (традиционные шелковые платки), образцы национальной культуры.

    В рамках фестиваля танцевальный ансамбль "Зангезур" исполнил на сцене азербайджанские народные танцы.

    На мероприятии выступили танцевально-музыкальные коллективы из разных стран, состоялись дефиле в национальных костюмах, художественные и гастрономические семинары, показы фильмов и различные конкурсы.

    Руководитель фонда-организатора мероприятия "Сирус" Серап Гюркан Фирдевси подчеркнула в комментарии турецкому бюро Report, что среди 63 стран мира азербайджанские танцы вызвали среди посетителей наибольший интерес.

    "Мы восхищаемся азербайджанской музыкой и танцами", - сказала она.

    Azərbaycan Ankarada 3-cü Dünya Mədəniyyətləri Festivalında təmsil olunub
