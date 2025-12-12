İran Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin həyata keçirilməsinə hazırdır
Region
- 12 dekabr, 2025
- 13:44
İran Rusiya ilə hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq müqaviləsinin həyata keçirilməsinə hazırdır.
"Report" Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Aşqabadda Türkmənistanın neytrallığının 30 illiyinə həsr olunmuş Sülh və Etimad Forumu çərçivəsində rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşü zamanı bildirib.
"Hərtərəfli strateji müqavilə üzrə bütün razılaşmaları həyata keçirməyə hazırıq", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
14:52
Foto
Növbəti köç Vəngli kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:50
Azərbaycan 11 ayda istehsal etdiyi metanolun həcmini açıqlayıbEnergetika
14:45
Zelenskinin Polşa prezidenti ilə görüşü baş tuta bilərDigər ölkələr
14:42
Azərbaycanda Özbəkistan Mədəniyyəti Günləri təşkil olunacaqMədəniyyət siyasəti
14:34
İsrail Müdafiə Ordusu "Hizbullah"ın təlim bazasına hava zərbəsi endiribDigər ölkələr
14:34
Məsud Pezeşkian: "Rəşt-Astara dəmir yolu boyunca 100 km-dən çox məsafədə torpaq sahələri alınıb"İnfrastruktur
14:34
Türkmənistanda Putin və Ərdoğanın görüşü keçirilirRegion
14:30
Azərbaycanda dizel yanacağının istehsalı 18 %-dən çox artıbEnergetika
14:29