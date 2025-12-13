Koşta: Rusiyanın Aİ-dəki səhmləri Ukraynaya təzminat verilənə qədər bloklanacaq
- 13 dekabr, 2025
- 00:49
Avropa İttifaqının Şurası müharibə yekunlaşana və Ukraynaya təzminat ödənilənə qədər Rusiyanın səhmlərini bloklamaq barədə qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Şurasının prezidenti Antoniu Koşta "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
O xatırladıb ki, oktyabrdakı sammitdə (23 oktyabr - red) Avropa İttifaqının liderləri Rusiyaya aid aktivlərin bloklanmalı olduğunu bəyan etmişdilər. Bu məhdudiyyət savaş bitənə, Ukraynaya vurulan ziyana görə təzminat ödənilənə qədər davam etməlidir.
"Bu gün (dünən-red) verdiyimiz vədi yerinə yetirdik" , - Koşta yazıb.
Xatırladaq ki, bundan əvvəl Avropa İttifaqının Şurasının Danimarka sədrliyi Rusiya səhmlərinin müddətsiz dondurulduğu barədə xəbər yayıb.
