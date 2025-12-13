WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Koşta: Rusiyanın Aİ-dəki səhmləri Ukraynaya təzminat verilənə qədər bloklanacaq

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 00:49
    Koşta: Rusiyanın Aİ-dəki səhmləri Ukraynaya təzminat verilənə qədər bloklanacaq

    Avropa İttifaqının Şurası müharibə yekunlaşana və Ukraynaya təzminat ödənilənə qədər Rusiyanın səhmlərini bloklamaq barədə qərar qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avropa Şurasının prezidenti Antoniu Koşta "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O xatırladıb ki, oktyabrdakı sammitdə (23 oktyabr - red) Avropa İttifaqının liderləri Rusiyaya aid aktivlərin bloklanmalı olduğunu bəyan etmişdilər. Bu məhdudiyyət savaş bitənə, Ukraynaya vurulan ziyana görə təzminat ödənilənə qədər davam etməlidir.

    "Bu gün (dünən-red) verdiyimiz vədi yerinə yetirdik" , - Koşta yazıb.

    Xatırladaq ki, bundan əvvəl Avropa İttifaqının Şurasının Danimarka sədrliyi Rusiya səhmlərinin müddətsiz dondurulduğu barədə xəbər yayıb.

    Antonio Koşta Rusiyanın səhmləri Ukraynaya təzminat
    Кошта: Активы РФ в ЕС будут блокированы до "выплаты компенсаций Украине"

    Son xəbərlər

    01:25

    ABŞ Braziliya Ali Məhkəməsinin hakiminə qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Digər ölkələr
    00:49

    Koşta: Rusiyanın Aİ-dəki səhmləri Ukraynaya təzminat verilənə qədər bloklanacaq

    Digər ölkələr
    00:31
    Foto
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Polad camaatı kənddə 16-cı əsrin əvvəllərindən yaşayır

    Daxili siyasət
    00:14

    Tramp: Tailand və Kambocanın liderləri döyüşləri dayandırmağa razılaşıblar

    Digər ölkələr
    23:58

    Putin İraq Prezidentini Rusiyaya dəvət edib

    Digər ölkələr
    23:43

    Türkiyə SAFE proqramında Aİ üzvləri ilə birgə iştirak edə bilər

    Digər ölkələr
    23:23
    Foto

    Bakıda Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirə gecəsi keçirilib

    Daxili siyasət
    23:20
    Foto

    Varşava Bakı ilə əməkdaşlığın daha da genişləndiriləcəyinə ümid edir

    Xarici siyasət
    22:56
    Foto

    Latviyada Heydər Əliyevin xatirəsi anılıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti