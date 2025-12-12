Putin İraq Prezidentini Rusiyaya dəvət edib
Digər ölkələr
- 12 dekabr, 2025
- 23:58
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin İraq Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşidlə görüşdə bəyan edib ki, onu istənilən vaxt Moskvada görməkdən məmnun olar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb.
Söhbət zamanı Əbdüllətif Camal Rəşid Rusiyaya səfərdə və Putinlə danışıqlar aparmaqda maraqlı olduğunu bildirib.
"Hörmətli cənab Prezident! Biz sizinlə artıq bu barədə danışmışıq. Rusiyaya dəvətiniz var, biz sizi uyğun vaxtda qəbul etməyə şad olarıq. Səfəri xarici işlər nazirlikləri xətti ilə razılaşdırarıq", - Putin qeyd edib.
