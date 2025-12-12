Путин пригласил президента Ирака в Россию
Другие страны
- 12 декабря, 2025
- 19:44
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ирака Абдулом Латифом Рашидом заявил, что будет рад видеть его в России в любое время.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, в ходе беседы Рашид выразил заинтересованность в визите в Россию и переговорах с российским президентом.
"Уважаемый господин президент! Мы с вами уже говорили на этот счет. У вас есть приглашение в Россию, мы всегда будем рады вас видеть в любое удобное для вас время, по линии МИДа согласуем", - подчеркнул Путин.
