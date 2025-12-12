Aİ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərini müddətsiz bloklayıb
- 12 dekabr, 2025
- 22:16
Avropa İttifaqı (Aİ) Şurası Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müddətsiz bloklanması barədə qərar qəbul edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Danimarkanın Aİ Şurasına Sədrliyinin bəyanatında bildirilir.
"Aİ Şurası Rusiyanın aktivlərinin müddətsiz bloklanmasını təsdiqləyib", - bəyanatda deyilir.
"Reuters" qeyd edib ki, Avropa İttifaqı bununla da Ukraynaya yardım məqsədilə həmin vəsaitlərin istifadəsinə ən ciddi maneəni aradan qaldırıb.
"Aİ Ukraynanın maliyyələşdirilməsini saxlamaq istəyir, çünki Rusiyanın işğalını öz təhlükəsizliyinə təhdid hesab edir. Bunun üçün Aİ dövlətləri 2022 - ci ildə Ukraynaya hücumdan sonra blokladıqları Rusiyanın suveren aktivlərinin bir hissəsini cəlb etməyə çalışırlar", - məqalədə deyilir.
Aİ ölkələri hökumətləri tərəfindən razılaşdırılmış ilk vacib addım, aktivlərin dondurulmasının uzadılması məsələsində hər altı ayda bir səs vermək əvəzinə, Rusiyanın 210 milyard avro (246 milyard dollar) dəyərində aktivlərinin lazımi müddətə bloklanmasıdır. Bu, Moskva ilə digər Aİ dövlətlərinə nisbətən "isti münasibətləri" olan Macarıstan və Slovakiyanın hansısa bir anda dondurma müddətini uzatmaqdan imtina edə bilməsi və Aİ-ni Rusiyanın pullarını geri qaytarmağa məcbur etməsi riskini aradan qaldırır.