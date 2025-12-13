WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü İlham Əliyev

    AYNA: Azərbaycanda rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi daha iki il fasiləsiz davam edəcək

    İnfrastruktur
    • 13 dekabr, 2025
    • 15:49
    AYNA: Azərbaycanda rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi daha iki il fasiləsiz davam edəcək

    Bu il Azərbaycana avtomobil nəqliyyatı ilə beynəlxalq daşımalarda iş və istirahət rejiminə riayət edilməsinin təmin olunması məqsədilə 1 921 ədəd rəqəmsal taxoqraf kartı gətirilərək operatorlara və sürücülərə təqdim edilib.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, son 4 ildə isə ümumilikdə 12 220 ədəd rəqəmsal taxoqraf kartı ölkəyə gətirilərək operatorlara və sürücülərə təqdim edilib.

    Bildirilir ki, Azərbaycanda taxoqraf kartlarına dair milli sistemin fəaliyyətinin təmin olunması məqsədilə 30 sentyabr 2025-ci il tarixində "Austriacard Holding" şirkəti ilə rəqəmsal taxoqraf kartlarının istehsalına dair imzalanmış müqavilə üzrə tələb olunan Milli Açarların yenilənməsi prosesi tamamlanıb.

    Rəqəmsal taxoqraf sisteminə aid Milli Açarların yenilənməsi üçün bütün hazırlıq tədbirləri görülüb və Avropa Komissiyasının Birgə Araşdırma Mərkəzi (JRC) tərəfindən İtaliyanın İspra şəhərində keçirilən növbəti sessiyasında AYNA-nın nümayəndəsinin iştirakı təmin edilib.

    Sessiya çərçivəsində JRC-nin müəyyən etdiyi prosedur qaydalarına uyğun olaraq Azərbaycanın rəqəmsal taxoqraf sisteminə aid Milli Açarlar yenilənmiş, sertifikatlaşdırılmış və istehsalçı "Austriacard Holding" şirkətinə təhvil verilib.

    Bu prosesin uğurla başa çatdırılması nəticəsində, rəqəmsal taxoqraf kartlarının verilməsi növbəti iki il ərzində fasiləsiz şəkildə davam etdiriləcək.

    Azərbaycan AYNA rəqəmsal taxoqraf

    Son xəbərlər

    16:51

    Rəşad Sadıqov: "Şamaxı" ilə oyunda hər iki komanda əzmkar oynadı"

    Futbol
    16:50

    Rusiyada yanğın səbəbindən 200-dən çox insan təxliyə edilib

    Region
    16:49

    Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Naxçıvana səfər edib

    Xarici siyasət
    16:45

    Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 9 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    16:37

    ABŞ-nin xüsusi elçisi: Lukaşenko ilə münasibətlərimizin nizamlanmasını müzakirə etdik

    Region
    16:33

    Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 29 %-a yaxın artıb

    Maliyyə
    16:27

    Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 18 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    16:12
    Foto

    Azərbaycanla Tailand arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib

    Xarici siyasət
    16:01

    Erməni Apostol Kilsəsinin daha bir rəhbər şəxsinin həbs müddəti iki ay uzadılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti