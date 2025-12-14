Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun proqramları bəlli olub
Komanda
- 14 dekabr, 2025
- 10:19
Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun proqramları bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.
Yüksək Liqa
Kişilər
VII tur
15 dekabr
17:00. "Gənclər" – "Azərreyl"
Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi
17 dekabr
16:00. "Murov Az Terminal" – "Neftçi"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
18:00. "Xilasedici" – "Ordu"
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı
Qadınlar
VII tur
18 dekabr
17:00. "UNEC" – "Gəncə"
UNEC-in idman zalı
19 dekabr
18:00. "Abşeron" – "Turan"
Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı
16 dekabr
17:00. "Murov Az Terminal" – "Azərreyl"
"Murov Az Terminal"ın idman zalı
Son xəbərlər
11:04
NATO Rusiyanın qlobal dəniz təhdidinə qarşı hazırlıq görülməsinə çağırış edibDigər ölkələr
10:35
Şri-Lankada tropik qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 643-ə çatıbDigər ölkələr
10:19
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun proqramları bəlli olubKomanda
10:10
Özbəkistan-Azərbaycan birgə Mədəniyyət Komissiyasının ilk iclası keçiriləcəkMədəniyyət siyasəti
09:56
Amerikanın "Electron" raketi YATA-nın eksperimental peykini orbitə çıxarıbDigər ölkələr
09:41
KİV: Upamekano "Bavariya"dan "Real Madrid"ə transfer olunmağa yaxındırFutbol
09:25
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün IX tura yekun vurulacaqKomanda
09:24
FAKTİKİ HAVA: Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində sulu qar yağırEkologiya
09:13