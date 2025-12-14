Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun proqramları bəlli olub

WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Komanda
    • 14 dekabr, 2025
    • 10:19
    Qadın və kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında VII turun proqramları bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından məlumat verilib.

    Yüksək Liqa

    Kişilər

    VII tur

    15 dekabr

    17:00. "Gənclər" – "Azərreyl"

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksi

    17 dekabr

    16:00. "Murov Az Terminal" – "Neftçi"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    18:00. "Xilasedici" – "Ordu"

    Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idman zalı

    Qadınlar

    VII tur

    18 dekabr

    17:00. "UNEC" – "Gəncə"

    UNEC-in idman zalı

    19 dekabr

    18:00. "Abşeron" – "Turan"

    Azərbaycan Voleybol Federasiyasının idman zalı

    16 dekabr

    17:00. "Murov Az Terminal" – "Azərreyl"

    "Murov Az Terminal"ın idman zalı

