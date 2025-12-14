WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    • 14 dekabr, 2025
    • 15:27
    20 yaşadək cüdoçular arasında Azərbaycan birinciliyi başa çatıb.

    "Report" Azərbaycan Cüdo Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, son gündə komanda yarışları keçirilib.

    Abşeron Olimpiya İdman Kompleksində reallaşan turnirdə oğlanlar arasında 7 klub və idman cəmiyyətini təmsil edən 8 kollektiv kubok uğrunda mübarizə aparıb.

    Görüşlər 66 kq, 73 kq, 81 kq, 90 kq və +90 kq çəki dərəcələrində baş tutub.

    "Neftçi" İK yekunda baş mükafata sahib çıxıb. "Kanokan-TT" İK gümüş medallara yiyələnib. "Sərhədçi" İM və "Judo Club 2012" komandaları isə III yeri tutublar.

