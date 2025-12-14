Ukrayna Prezidenti cümə günü Polşaya səfər edəcək
Digər ölkələr
- 14 dekabr, 2025
- 16:11
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski dekabrın 19-da Polşaya səfər etməyi planlaşdırır.
"Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, Zelenski bu barədə jurnalistlərə açıqlama verib.
"Mənim Polşaya səfərimə gəldikdə, Polşa tərəfi bizə cümə gününü təklif etdi. Düşünürəm ki, heç nəyi təxirə salmayacağıq. Polşa ilə münasibətlərimizi dəstəkləmək bizim üçün çox vacibdir", - o deyib.
Son xəbərlər
17:04
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib - YENİLƏNİBEkologiya
16:51
Qusarda ağır qəza baş verib, iki nəfər ölüb, dörd nəfər yaralanıbHadisə
16:50
DYP qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edibHadisə
16:40
BMT Baş katibi Sidneydə törədilən terror aktını pisləyibDigər ölkələr
16:33
İspaniya La Liqasının matçı əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən təxirə salınıbFutbol
16:11
"Barselona"nın üzvü ilk dəfə ardıcıl iki matçda ehtiyat oyunçular skamyasından meydana çıxmayıbFutbol
16:11
Ukrayna Prezidenti cümə günü Polşaya səfər edəcəkDigər ölkələr
15:55
Premyer Liqa: "Kəpəz" "Qəbələ" üzərində qələbə qazanıbFutbol
15:55