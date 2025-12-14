WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 16:11
    Ukrayna Prezidenti cümə günü Polşaya səfər edəcək

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski dekabrın 19-da Polşaya səfər etməyi planlaşdırır.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, Zelenski bu barədə jurnalistlərə açıqlama verib.

    "Mənim Polşaya səfərimə gəldikdə, Polşa tərəfi bizə cümə gününü təklif etdi. Düşünürəm ki, heç nəyi təxirə salmayacağıq. Polşa ilə münasibətlərimizi dəstəkləmək bizim üçün çox vacibdir", - o deyib.

    Президент Украины отправится в пятницу с визитом в Польшу

