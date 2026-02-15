İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan Prezidenti: Serbiya iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edir

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 18:14
    Azərbaycan Prezidenti: Serbiya iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edir

    Aleksandar Vuçiçin rəhbərliyi altında Serbiya uğurla inkişaf edir.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçlə mətbuata bəyanatında söyləyib.

    "Həm beynəlxalq müstəvidə böyük hörmət qazanmışdır, eyni zamanda, iqtisadi və sosial sahədə böyük islahatlar aparılmışdır" , - Azərbaycan Prezidenti bildirib.

    Dövlət başçısı deyib ki, bunun nəticəsində bu gün Serbiya təbii sərvətləri olmayan bir ölkə olmasına baxmayaraq, iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edir, öz gücünə arxalanır, heç bir yerdən heç bir yardım almır. Bugünkü şəraitdə, xüsusilə Avropa məkanında yerləşən üçün bu xüsusi amil kimi qiymətləndirilməlidir.

    İlham Əliyev Aleksandar Vuçiç
    Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается экономически
    President: Serbia is developing successfully in economic terms

    Son xəbərlər

    18:43

    Azərbaycan-Serbiya sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    18:35
    Video

    ABŞ sanksiyalar altında olan "Veronica III" tankerini ələ keçirib

    Digər ölkələr
    18:18

    İlham Əliyev: Azərbaycan Serbiyaya böyük həcmdə sərmayə qoymağa hazırdır

    Xarici siyasət
    18:14

    Azərbaycan Prezidenti: Serbiya iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edir

    Xarici siyasət
    18:12

    Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin il ərzində qarşılıqlı səfərləri gözlənilir

    Xarici siyasət
    18:08
    Video

    Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    18:06

    İlham Əliyev: Serbiyaya təbii qaz ixracının həcmi artırılacaq

    Xarici siyasət
    18:04

    Azərbaycan Prezidenti: Aleksandar Vuçiç dövlətçilik maraqlarını hər şeydən üstün tutur

    Xarici siyasət
    18:00

    Vuçiç: Serbiya və Azərbaycanda təhlükəsizlik ən yüksək səviyyədədir

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti