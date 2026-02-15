Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается экономически

Сербия успешно развивается под руководством Александара Вучича.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с сербским коллегой в Белграде.

"Сербия завоевала большое уважение на международной арене, в то же время проведены большие реформы в экономической и социальной сферах", - заявил президент Азербайджана.

Глава нашего государства отметил, что благодаря этим усилиям Сербия, не обладающая природными ресурсами, успешно развивается в экономическом плане, опираясь на собственные силы без какой-либо внешней помощи.

По словам Ильхама Алиева, в сегодняшних условиях, особенно для страны, расположенной в европейском пространстве, это должно оцениваться как важный фактор.