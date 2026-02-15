Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается экономически
Внешняя политика
- 15 февраля, 2026
- 18:24
Сербия успешно развивается под руководством Александара Вучича.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с сербским коллегой в Белграде.
"Сербия завоевала большое уважение на международной арене, в то же время проведены большие реформы в экономической и социальной сферах", - заявил президент Азербайджана.
Глава нашего государства отметил, что благодаря этим усилиям Сербия, не обладающая природными ресурсами, успешно развивается в экономическом плане, опираясь на собственные силы без какой-либо внешней помощи.
По словам Ильхама Алиева, в сегодняшних условиях, особенно для страны, расположенной в европейском пространстве, это должно оцениваться как важный фактор.
Последние новости
18:43
Фицо и Рубио обсудили сотрудничество в энергетике и ситуацию в УкраинеДругие страны
18:33
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов вложить в Сербию крупные инвестицииВнешняя политика
18:32
Рубио: США не собираются выходить из НАТОДругие страны
18:27
Президенты Азербайджана и Сербии совершат взаимные визиты в 2026 годуВнешняя политика
18:24
Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается экономическиВнешняя политика
18:15
Ильхам Алиев: Президент Сербии ставит государственные интересы превыше всегоВнешняя политика
18:12
Видео
Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:11
Вучич: Я хотел бы, чтобы азербайджанцы чаще посещали СербиюВнешняя политика
18:10