Ильхам Алиев: Сербия успешно развивается экономически

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 18:24
    Сербия успешно развивается под руководством Александара Вучича.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на пресс-конференции с сербским коллегой в Белграде.

    "Сербия завоевала большое уважение на международной арене, в то же время проведены большие реформы в экономической и социальной сферах", - заявил президент Азербайджана.

    Глава нашего государства отметил, что благодаря этим усилиям Сербия, не обладающая природными ресурсами, успешно развивается в экономическом плане, опираясь на собственные силы без какой-либо внешней помощи.

    По словам Ильхама Алиева, в сегодняшних условиях, особенно для страны, расположенной в европейском пространстве, это должно оцениваться как важный фактор.

    Azərbaycan Prezidenti: Serbiya iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edir
    President: Serbia is developing successfully in economic terms
