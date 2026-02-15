İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir oyun keçirilib

    Futbol
    • 15 fevral, 2026
    • 18:59
    Azərbaycan Premyer Liqasında daha bir oyun keçirilib

    Misli Premyer Liqasında XX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Sumqayıt" "Araz-Naxçıvan"la üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma Naxçıvan klubunun qələbəsi ilə bitib - 1:0. 45+5-ci dəqiqədə Ramon Maçado fərqlənib. "Gənclik şəhəri" təmsilçisinin heyətində Aleksandr Ramalinqom 74-cü dəqiqədə qırmızı vərəqə alaraq meydandan qovulub.

    Bu nəticədən sonra "Sumqayıt" 30 xalla altıncı, eyni xala malik olan "Araz-Naxçıvan" yeddinci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ilk matçında "Neftçi" "Kəpəz"i üstələyib - 3:1.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 16-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Qarabağ" "İmişli"ni, "Zirə" "Karvan-Yevlax"ı 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

