    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 18:12
    Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin il ərzində qarşılıqlı səfərləri gözlənilir

    Azərbaycan Prezidenti bu il yenidən Serbiyaya səfər edə bilər.

    "Report"un Balkan xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belqradda Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçlə mətbuata bəyanatında deyib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu il iki dövlət başçısı bir neçə dəfə görüşə bilər:

    "Bu həm Azərbaycanda, həm də Serbiyada baş tuta bilər. Aleksandar Vuçiçin də ölkəmizə səfərləri gözlənilir".

    İlham Əliyev Serbiya səfər
    Президенты Азербайджана и Сербии совершат взаимные визиты в 2026 году

