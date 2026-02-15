Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin il ərzində qarşılıqlı səfərləri gözlənilir
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 18:12
Azərbaycan Prezidenti bu il yenidən Serbiyaya səfər edə bilər.
"Report"un Balkan xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Belqradda Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiçlə mətbuata bəyanatında deyib.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu il iki dövlət başçısı bir neçə dəfə görüşə bilər:
"Bu həm Azərbaycanda, həm də Serbiyada baş tuta bilər. Aleksandar Vuçiçin də ölkəmizə səfərləri gözlənilir".
Son xəbərlər
18:43
Azərbaycan-Serbiya sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB-2Xarici siyasət
18:35
Video
ABŞ sanksiyalar altında olan "Veronica III" tankerini ələ keçiribDigər ölkələr
18:18
İlham Əliyev: Azərbaycan Serbiyaya böyük həcmdə sərmayə qoymağa hazırdırXarici siyasət
18:14
Azərbaycan Prezidenti: Serbiya iqtisadi cəhətdən uğurla inkişaf edirXarici siyasət
18:12
Azərbaycan və Serbiya prezidentlərinin il ərzində qarşılıqlı səfərləri gözlənilirXarici siyasət
18:08
Video
Azərbaycan və Serbiya prezidentləri mətbuata bəyanatla çıxış ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
18:06
İlham Əliyev: Serbiyaya təbii qaz ixracının həcmi artırılacaqXarici siyasət
18:04
Azərbaycan Prezidenti: Aleksandar Vuçiç dövlətçilik maraqlarını hər şeydən üstün tuturXarici siyasət
18:00