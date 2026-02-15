Президенты Азербайджана и Сербии совершат взаимные визиты в 2026 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этом году может вновь посетить Сербию с визитом.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом азербайджанский лидер сказал, выступая с заявлениями для прессы с сербским коллегой Александаром Вучичем в Белграде.

Глава нашего государства подчеркнул, что в этом году лидеры двух стран могут встретиться еще несколько раз.

"Это может произойти как в Азербайджане, так и в Сербии. Также ожидаются визиты Александара Вучича в нашу страну", - сказал президент Ильхам Алиев.