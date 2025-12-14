Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Президент Украины отправится в пятницу с визитом в Польшу

    Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря планирует совершить визит в Польшу.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил журналистам.

    "И что касается моего визита в Польшу, польская сторона нам предложила пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между с Польшей", - сказал он.

    Ukrayna Prezidenti cümə günü Polşaya səfər edəcək
