Президент Украины отправится в пятницу с визитом в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря планирует совершить визит в Польшу.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Зеленский заявил журналистам.

"И что касается моего визита в Польшу, польская сторона нам предложила пятницу. Я думаю, мы не будем ничего откладывать. Для нас очень важно поддерживать отношения между с Польшей", - сказал он.