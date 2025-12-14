WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    KİV: Sidneydəki çimərlikdə atışma zamanı on nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    • 14 dekabr, 2025
    • 13:35
    KİV: Sidneydəki çimərlikdə atışma zamanı on nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Sidneydə Bondi çimərliyində Hanuka bayramı münasibətilə keçirilən tədbirdə iki silahlı şəxs atəş açıb, nəticədə 10 nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "NewsWire" yerli polisə istinadən məlumat yayıb.

    "Silahlılardan biri öldürülüb, digəri isə tibbi yardım alır. Onlar Bondi çimərliyində məqsədli şəkildə atəş açaraq 10 nəfəri öldürüblər", - deyə bildirilib.

    Həlak olanlar arasında uşaqlar və bir polis zabiti də var.

    Polisin fikrincə, cinayətkarlar bu hadisəni bir neçə ay ərzində planlaşdırıblar.

    Avstraliyanın Sidney şəhərindəki Bondi çimərliyində atışma baş verib.

    "Report"un "BNO News"a istinadən verdiyi məlumata görə, yayılan videoda əlində tüfəng olan iki silahlı şəxsin atəş açdığı görünür.

    Polis silahlı şəxslərin tutulması üçün çimərlik ərazisində xüsusi əməliyyat keçirib.

    "Polis Bondi çimərliyində baş verən insidentə reaksiya verib və ictimaiyyəti bu ərazidən uzaq durmağa çağırıb. Hadisə yerində olan hər kəs təhlükəsiz yerə sığınmalıdır", – hüquq mühafizə orqanlarının "X" sosial şəbəkəsindəki yaydığı məlumatda qeyd olunub.

    Portal şahidlərə istinadən yeddi nəfərin xəsarət aldığını bildirir.

    sidney bondi çimərliyi Atışma
    СМИ: При стрельбе на пляже в Сиднее погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНО

    Son xəbərlər

    13:59

    Qəzzanın mərkəzində HƏMAS-ın yüksək rütbəli zabiti güllələnib

    Digər ölkələr
    13:52
    Video

    Sidneydə hücumçulardan biri yerli sakin tərəfindən tərk-silah edilib

    Digər ölkələr
    13:49
    Video

    Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıb

    Hərbi
    13:35

    KİV: Sidneydəki çimərlikdə atışma zamanı on nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    13:27

    Bəqayi: Belarus Prezidenti yaxın günlərdə İran xarici işlər nazirini qəbul edəcək

    Region
    13:20

    Robert Levandovskinin "Osasuna" ilə matçda meydana çıxmamasının səbəbi müəyyənləşib

    Futbol
    13:06

    Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişsiz olacaq

    Sağlamlıq
    12:58

    Qobustanda yolların buz bağlaması səbəbindən zəncirvari qəza baş verib

    Hadisə
    12:53

    SCMP: Honkonqdakı yanğında dəyən zərərin miqdarı 642 milyon dollar təşkil edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti