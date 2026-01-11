İranın Lorestan əyalətində 100-dən çox etirazçı saxlanılıb
Region
- 11 yanvar, 2026
- 19:47
İran polisi Lorestan əyalətində 100-dən çox etirazçını saxlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb.
"Son günlər əyalətin müxtəlif şəhərlərində 100-dən çox etirazçı və sabitliyi pozan şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb", - Televiziyanın "Telegram" kanalında paylaşılan məlumatda deyilir.
Bundan əvvəl "Tasnim" agentliyi öz mənbələrinə istinadən xəbər vermişdi ki, İranın güc strukturları kütləvi iğtişaşlar təşkil etməkdə ittiham olunan silahlı qruplaşmaların ən azı 200 rəhbərini həbs edib.
