İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    İranın Lorestan əyalətində 100-dən çox etirazçı saxlanılıb

    Region
    • 11 yanvar, 2026
    • 19:47
    İranın Lorestan əyalətində 100-dən çox etirazçı saxlanılıb

    İran polisi Lorestan əyalətində 100-dən çox etirazçını saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İranın dövlət televiziyası məlumat yayıb.

    "Son günlər əyalətin müxtəlif şəhərlərində 100-dən çox etirazçı və sabitliyi pozan şəxs müəyyən edilərək saxlanılıb", - Televiziyanın "Telegram" kanalında paylaşılan məlumatda deyilir.

    Bundan əvvəl "Tasnim" agentliyi öz mənbələrinə istinadən xəbər vermişdi ki, İranın güc strukturları kütləvi iğtişaşlar təşkil etməkdə ittiham olunan silahlı qruplaşmaların ən azı 200 rəhbərini həbs edib.

    İran etiraz Aksiya Həbs
    В иранском Лурестане задержали более 100 участников протестов

    Son xəbərlər

    20:11

    Sudanın Baş naziri hökumətin Xartuma qayıdacağını elan edib

    Digər
    19:59

    Ağdərədə minaya düşən şəxsin son vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    19:47

    İranın Lorestan əyalətində 100-dən çox etirazçı saxlanılıb

    Region
    19:25

    Ukrayna Xəzərdə "Lukoyl"un qazma qurğularını vurub

    Digər ölkələr
    19:06
    Foto

    Fermerlər Brüsselin əsas meydanına kartof töküblər

    Digər ölkələr
    18:51

    Almaniyanın xarici işlər naziri BMT Baş katibi ilə ABŞ-də görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    18:36

    İsrail ordusu Livanın cənubunda yeni hücumlar həyata keçirib

    Digər ölkələr
    18:21

    Sutka ərzində İsrailin Qəzzaya hücumları nəticəsində üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    18:11

    Dumanlı hava şəraiti səbəbindən görünüş məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti