    • 11 января, 2026
    В иранском Лурестане задержали более 100 участников протестов

    Иранская полиция задержала более 100 участников протестов в провинции Лурестан.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство IRIB.

    "Более 100 участников протестов и лиц, создающих небезопасную обстановку в различных городах провинции, были выявлены и задержаны в последние дни", - говорится в публикации в Telegram-канале агентства.

    Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало, что силовые структуры Ирана задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, обвиняемых в якобы организации массовых беспорядков.

