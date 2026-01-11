В иранском Лурестане задержали более 100 участников протестов

Иранская полиция задержала более 100 участников протестов в провинции Лурестан.

Как передает Report, об этом сообщило агентство IRIB.

"Более 100 участников протестов и лиц, создающих небезопасную обстановку в различных городах провинции, были выявлены и задержаны в последние дни", - говорится в публикации в Telegram-канале агентства.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало, что силовые структуры Ирана задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, обвиняемых в якобы организации массовых беспорядков.