В иранском Лурестане задержали более 100 участников протестов
В регионе
- 11 января, 2026
- 19:16
Иранская полиция задержала более 100 участников протестов в провинции Лурестан.
Как передает Report, об этом сообщило агентство IRIB.
"Более 100 участников протестов и лиц, создающих небезопасную обстановку в различных городах провинции, были выявлены и задержаны в последние дни", - говорится в публикации в Telegram-канале агентства.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало, что силовые структуры Ирана задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, обвиняемых в якобы организации массовых беспорядков.
Последние новости
19:32
Оппозиция Гренландии обвинила Данию в провоцировании распада НАТОДругие страны
19:16
В иранском Лурестане задержали более 100 участников протестовВ регионе
19:07
СМИ: Великобритания передаст Украине баллистические ракеты NightfallДругие страны
18:53
ВС Украины поразили буровые установки "Лукойла" на КаспииДругие страны
18:51
Премьер Судана объявил о возвращении правительства в ХартумДругие
18:36
Фото
Фермеры насыпали большую гору картофеля на главной площади БрюсселяДругие страны
18:27
Глава МИД ФРГ намерен встретиться с генсеком ООН в СШАДругие страны
18:23
На ряде автомагистралей Азербайджана из-за тумана ухудшится видимостьЭкология
18:14