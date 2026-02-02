Вице-президент IATA: При верной стратегии Баку может перехватить потоки Восток-Запад - ИНТЕРВЬЮ

На фоне перераспределения глобальных авиационных потоков и роста роли Среднего коридора Азербайджан постепенно укрепляет свои позиции на региональном авиационном рынке. Устойчивый рост пассажиропотока, расширение маршрутной сети и увеличение транзитного потенциала делают Международный аэропорт Гейдар Алиев ключевым элементом транспортной и логистической архитектуры страны.

Вместе с тем динамика рынка обнажает и системные вызовы - ограничения пропускной способности терминалов, необходимость модернизации инфраструктуры, оптимизации аэропортовых сборов, а также внедрения цифровых и "зеленых" решений в соответствии с международными стандартами. В этих условиях рекомендации профильных международных организаций, прежде всего Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), приобретают особое значение для выработки сбалансированной и экономически обоснованной стратегии развития.

В интервью Report региональный вице-президент IATA в Европе Рафаэль Шварцман рассказал о том, как в ассоциации оценивают потенциал Баку в качестве транзитного и логистического хаба, какие приоритеты должны лечь в основу долгосрочного мастер-плана Международного аэропорта Гейдар Алиев, а также какие международные стандарты и лучшие практики целесообразно учитывать при модернизации авиационной инфраструктуры Азербайджана.

Представляем интервью читателям:

- Как IATA оценивает потенциал Баку как транзитного авиационного и логистического узла на перекрестке Европы, Азии и Ближнего Востока?

- Географическое положение Баку на стыке Европы, Азии и Ближнего Востока формирует прочную основу для развития транзитного авиационного хаба и логистического центра. Такое стратегическое расположение открывает возможности для перехвата грузовых и пассажирских потоков между Востоком и Западом, особенно с учетом растущего спроса на связанность в рамках Среднего коридора и расширения региональной торговли.

В то же время реализация этого потенциала требует глубокой аналитической работы и конкурентного бенчмаркинга - с изучением стратегий, применяемых другими региональными хабами. Важным элементом должно стать сценарное планирование, поскольку геополитическая неопределенность может существенно влиять на направления и объемы транспортных потоков. Так, исход конфликта между Россией и Украиной во многом определит, какая модель окажется для Азербайджана более жизнеспособной: классическая модель "хаб–спицы" с концентрацией потоков в одном узле или стратегия "точка–точка", основанная на прямых сообщениях.

Ключевым условием успешного развития остается постоянный диалог с авиакомпаниями и логистическими операторами, позволяющий выстраивать хабовую модель в соответствии с реальными потребностями рынка.

- Какую роль, на ваш взгляд, играет Азербайджан в формировании авиационного коридора Европа–Китай? Каковы перспективы роста авиагрузовых перевозок через Баку с учетом возрастающего интереса к Среднему коридору?

- Азербайджан занимает стратегическое положение вдоль Среднего коридора, который постепенно укрепляется в качестве альтернативного маршрута торговли между Европой и Китаем. География и существующая инфраструктура Баку создают благоприятные предпосылки для привлечения авиагрузовых потоков на фоне стремления глобальных цепочек поставок к большей устойчивости и диверсификации.

Показательным примером является проект Silk Way West по строительству специализированного "зеленого" грузового аэропорта в Свободной экономической зоне Алят. Новый объект, оснащенный современными мощностями и рассчитанный на обработку до 1,5 млн тонн грузов в год, подчеркивает потенциал Баку как крупного грузового авиационного узла при наличии выверенной стратегии. Завершение строительства запланировано на конец 2026 года, а открытие аэропорта - на первый квартал 2027 года.

Сегодня в Баку сохраняется неиспользуемая грузовая мощность, а развитие специализированной инфраструктуры в Аляте может высвободить дополнительные ресурсы в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Это создает возможности как для расширения собственных грузовых операций ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), так и для привлечения международных грузовых авиаперевозчиков. При том что на грузовые перевозки сегодня приходится лишь около 1% доходов AZAL - показатель, значительно ниже среднеотраслевых значений, - именно этот сегмент представляет собой одно из наиболее перспективных направлений роста доходов.

- Насколько критично для развивающихся авиационных рынков внедрение современных аналитических систем, таких как прогнозирование спроса, управление флотом и цифровая диспетчеризация? Готова ли IATA оказывать Азербайджану поддержку в этом направлении?

- Внедрение современных аналитических систем имеет ключевое значение для развивающихся авиационных рынков, включая Азербайджан, поскольку позволяет переходить от интуитивных решений к управлению на основе данных и существенно повышать операционную эффективность. Такие инструменты обеспечивают более точное прогнозирование пассажирского и грузового спроса, помогают обоснованно планировать инвестиции в инфраструктуру, а также формировать маршрутные сети авиакомпаний и аэропортов.

Аналитические решения также играют важную роль в управлении парком воздушных судов - они способствуют более эффективному использованию самолетов, улучшению планирования технического обслуживания и усилению контроля затрат. Цифровая диспетчеризация, в свою очередь, повышает пунктуальность рейсов, качество распределения ресурсов и уровень обслуживания пассажиров за счет интеграции данных в режиме реального времени.

IATA уже оказывала поддержку Азербайджану, в том числе в вопросах прогнозирования трафика для Управления воздушного движения "Азэронавигация" (AZANS) AZAL, а также в планировании маршрутной сети и парка воздушных судов для AZAL. В настоящее время AZAL разрабатывает собственный бизнес-план, и мы рассчитываем, что в нем будут учтены международные лучшие практики и экспертные рекомендации, необходимые для эффективного внедрения современных аналитических инструментов.

- Какие ключевые элементы, по мнению IATA, должны лечь в основу мастер-плана развития Международного аэропорта Гейдар Алиев на горизонте 10–20 лет? На каких приоритетах целесообразно сосредоточиться?

- Мастер-план должен разрабатываться в соответствии с Руководством IATA по проектированию и развитию аэропортов (ADRM, 12-е издание), которое отражает международно признанные лучшие практики в сфере планирования аэропортовой инфраструктуры. Критически важным приоритетом остается устранение ограничений терминала, который сегодня является основным "узким местом" пропускной способности.

Будущие расширения должны ориентироваться прежде всего на функциональность и операционную эффективность - с обеспечением плавных пассажиропотоков, гибкости и масштабируемости. Архитектурные решения не должны доминировать над удобством эксплуатации, поскольку именно планировочные решения напрямую влияют на уровень аэропортовых сборов и, как следствие, на конкурентоспособность аэропорта.

В настоящее время тарифы в аэропорту Баку остаются относительно высокими, что может сдерживать привлечение новых авиаперевозчиков, развитие сегмента лоукост-перевозок и формирование полноценного регионального хаба. В этой связи экономическая эффективность должна стать базовым принципом всех инвестиционных и планировочных решений и обязательно подкрепляться прозрачным бизнес-обоснованием и понятным возвратом инвестиций для пользователей аэропорта.

Наряду с этим мастер-план должен предусматривать цифровую трансформацию и внедрение "зеленых" технологий в контексте целей устойчивого развития и отраслевого обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

В качестве международной лучшей практики мы также рекомендуем проведение независимой нейтральной экспертизы мастер-плана, разработанного AZAL-ом. Постоянные консультации с авиакомпаниями являются ключевым условием успешной реализации таких проектов. IATA приветствовала бы возможность участия в подобной экспертизе и готова предоставить свои технические знания и опыт для обеспечения соответствия плана международным стандартам и ожиданиям отрасли.

- Как IATA оценивает текущую пропускную способность Международного аэропорта Гейдар Алиев? Насколько она соответствует прогнозируемому росту пассажиропотока и долгосрочному спросу на региональном авиационном рынке?

- Согласно исследованиям, проведенным AZAL, ограничения пропускной способности терминала начинают проявляться при достижении годового пассажиропотока на уровне около 7 млн человек. Этот порог был превышен уже в 2024 году, а по итогам 2025 года пассажиропоток превысил 7,64 млн человек. Это однозначно подтверждает, что именно терминал сегодня является ключевым фактором, ограничивающим дальнейший рост пропускной способности аэропорта.

Для решения этих задач IATA рекомендует комплекс мер, соответствующих международным лучшим практикам. Во-первых, использовать Руководство IATA по проектированию и развитию аэропортов (ADRM) в качестве базового инструмента планирования, что позволяет внедрять экономически эффективные модульные решения и избегать избыточного строительства. Во-вторых, до принятия решений о масштабных капитальных инвестициях целесообразно увеличить текущую пропускную способность за счет пересмотра пассажирских потоков, оптимизации планировок и совершенствования операционных процессов.

В-третьих, необходимо провести оценку уровня обслуживания для выявления конкретных "узких мест" и обеспечения стабильного качества сервиса. Это имеет принципиальное значение как для пассажирского опыта, так и для сохранения репутации аэропорта. Наконец, расширение инфраструктуры должно планироваться по модульному принципу - в соответствии с реальными прогнозами трафика, что позволит минимизировать финансовые риски и избежать чрезмерного роста аэропортовых сборов, способного подорвать конкурентоспособность.

Реализация этих шагов позволит обеспечить высокое качество обслуживания пассажиров и подготовить аэропорт к устойчивому долгосрочному росту. IATA приветствовала бы возможность сотрудничества с AZAL и другими заинтересованными сторонами в проведении соответствующих оценок и разработке экономически обоснованного, ориентированного на будущее плана развития пропускной способности.

- Какие международные стандарты и передовые практики IATA вы бы рекомендовали для модернизации терминалов, перронов, взлетно-посадочных полос и навигационной инфраструктуры аэропортов Азербайджана?

- Модернизация авиационной инфраструктуры должна осуществляться в строгом соответствии с общепризнанными международными стандартами и сертификациями, обеспечивающими безопасность, операционную эффективность и устойчивость. В частности, мы настоятельно рекомендуем авиакомпаниям внедрять IOSA - аудит эксплуатационной безопасности IATA, а наземным операторам - ISAGO, аудит безопасности наземных операций.

Кроме того, принципиально важно полное соблюдение стандартов ICAO, прежде всего Приложения 14 "Аэродромы", которое регламентирует требования к проектированию взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, управлению препятствиями и зонам безопасности.

Регуляторам мы рекомендуем принять Всемирные руководящие принципы распределения слотов в аэропортах (WASG), что позволит обеспечить прозрачность и справедливость в распределении слотов, оптимизировать использование инфраструктуры и создать условия для добросовестной конкуренции между авиакомпаниями. В сфере управления воздушным движением целесообразно рассмотреть переход к навигации на основе характеристик (PBN), а также внедрение совместного принятия решений в аэропортах (A-CDM), что способствует повышению предсказуемости операций, снижению задержек и укреплению безопасности полетов.

Интеграция этих стандартов и подходов, при приоритете функционального и операционного планирования с последующим архитектурным проектированием, позволит Азербайджану обеспечить высокий уровень безопасности, устойчивости и эффективности аэропортовой инфраструктуры в полном соответствии с международными лучшими практиками.

- Рассматривает ли IATA Азербайджан как площадку для проведения региональных конференций, семинаров и отраслевых саммитов? Может ли Баку претендовать на проведение мероприятий международного уровня?

- Азербайджан уже доказал свою способность принимать крупные отраслевые события. Проведение в Баку в 2025 году Авиационного энергетического форума (Aviation Energy Forum, AEF) наглядно продемонстрировало институциональную готовность страны и ее приверженность развитию авиационной отрасли.

Опираясь на этот успешный опыт, Азербайджан вполне может рассматриваться в качестве площадки и для других значимых мероприятий IATA, включая Всемирный цифровой симпозиум (World Data Symposium, WDS), Всемирный финансовый симпозиум (World Financial Symposium, WFS), Всемирный пассажирский симпозиум (World Passenger Symposium, WPS), а также Конференцию по распределению слотов. Наличие современной инфраструктуры, удобная география и растущая роль Баку в региональной авиационной экосистеме делают его потенциально привлекательным местом для проведения подобных мероприятий.

- Планирует ли IATA расширять участие в программах обучения и наращивания кадрового потенциала в Азербайджане? Какие навыки и компетенции будут наиболее востребованы в ближайшие годы?

- IATA намерена продолжать и расширять поддержку программ обучения и развития человеческого капитала в Азербайджане. Наличие квалифицированных кадров является ключевым условием устойчивого роста авиационной отрасли, и в перспективе особый спрос будет формироваться на компетенции в сфере безопасности полетов и управления рисками, цифровизации и аналитики данных, наземного обслуживания, а также устойчивого развития.

Отдельное внимание будет уделяться навыкам, связанным с декарбонизацией отрасли, повышением топливной эффективности и соблюдением экологических требований в контексте глобальной цели достижения углеродной нейтральности (Net Zero) к 2050 году.

Одной из наиболее острых проблем сегодня остается дефицит пилотов и квалифицированных авиационных специалистов, с которым сталкивается не только AZAL, но и весь регион в целом, где страны конкурируют за человеческий капитал. В этой связи создание собственной академии по подготовке и лицензированию пилотов могло бы стать стратегическим шагом для устранения кадрового дефицита и обеспечения долгосрочной устойчивости авиационного рынка.