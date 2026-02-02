Более 22% сотрудников АЖД — молодежь

В "Азербайджанских железных дорогах" (АЖД) 22,2 % сотрудников составляют молодые специалисты в возрасте до 35 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, из 14 362 сотрудников компании 3 190 человек относятся к категории молодежи. В компании подчеркнули, что данный показатель подтверждает приоритетное внимание к профессиональному развитию молодых кадров.

Отмечается, что в прошлом году компания реализовала ряд проектов, направленных на поддержку молодежи. В рамках 14 ярмарок труда сотням молодых людей была представлена подробная информация о вакансиях в АЖД.

Кроме того, 50 студентов и выпускников приняли участие в летней стажировочной программе, из которых 14 уже стали членами команды компании. Для молодежи также были организованы дни открытых дверей и экскурсии, в ходе которых были продемонстрированы экологические преимущества железнодорожного транспорта и инновационные решения в отрасли.

Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи.