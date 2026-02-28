Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Казахстан запретил своим авиакомпаниям полеты над рядом стран Ближнего Востока

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 16:07
    Казахстан запретил своим авиакомпаниям полеты над рядом стран Ближнего Востока

    Авиационная администрация Казахстана ввела полный запрет на полёты казахстанских авиакомпаний над воздушным пространством Ирана, Израиля и ряда других ближневосточных государств.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Минтранса республики.

    "В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданских воздушных судов, Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

    Данное указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

    "Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведется разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами", - отмечается в сообщении.

    Казахстан Ближний Восток Запрет полетов Удары по Ирану гражданская авиация воздушное пространство
    Kazakhstan bans flights over parts of Middle East

    Последние новости

    16:07

    Казахстан запретил своим авиакомпаниям полеты над рядом стран Ближнего Востока

    Другие страны
    16:02

    Лихачев: "Росатом" эвакуировал свыше 90 человек, причастных к работе АЭС в Иране

    В регионе
    15:51

    В начальной школе для девочек в Иране из-за авиаударов погибли 40 человек - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    15:39

    Axios: США и Израиль распределили цели при ударах по Ирану

    Другие страны
    15:38

    По территории Израиля Иран запустил почти 35 баллистических ракет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:37

    Эр-Рияд заявляет о непоколебимой поддержке соседних государств после атак Ирана

    Другие страны
    15:33

    Токаев поручил силовым ведомствам Казахстана подготовить план мер из-за ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    15:31

    МИД: Президент Индонезии готов содействовать диалогу между США и Ираном

    Другие страны
    15:28

    AZAL: Авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме

    Инфраструктура
    Лента новостей