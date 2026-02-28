Казахстан запретил своим авиакомпаниям полеты над рядом стран Ближнего Востока

Авиационная администрация Казахстана ввела полный запрет на полёты казахстанских авиакомпаний над воздушным пространством Ирана, Израиля и ряда других ближневосточных государств.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации Минтранса республики.

"В связи со сложившейся ситуацией на Ближнем Востоке и высоким уровнем угрозы для безопасности гражданских воздушных судов, Авиационная администрация Казахстана устанавливает полный запрет на выполнение полетов над, в пределах и вблизи воздушного пространства Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения", - говорится в сообщении, распространенном в субботу.

Данное указание распространяется на все регулярные и нерегулярные пассажирские, грузовые и технические рейсы казахстанских эксплуатантов воздушных судов.

"Согласно информации, полученной от представительств иностранных авиакомпаний (Qatar Airways, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Flydubai, Jazeera Airways, Air Cairo, Red Sea), ведется разработка плана действий совместно с головными офисами авиакомпаний и туроператорами", - отмечается в сообщении.