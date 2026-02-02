Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Нигерия продолжает вывод войск из Бенина, развернутые после попытки госпереворота

    • 02 февраля, 2026
    • 11:38
    Нигерия продолжает вывод своих войск из Бенина, развернутые там в связи с неудавшейся попыткой госпереворота в декабре минувшего года.

    Как передает Report, об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Бенина заявлении.

    "Бенин официально вывел механизированный батальон нигерийской армии, развернутый на военной базе в Тогбине после неудавшейся попытки государственного переворота 7 декабря 2025 года", - сказано в тексте.

    Министр обороны Нигерии, генерал Кристофер Муса сообщил о том, что нигерийские войска по-прежнему находятся в Бенине, добавив, что разрабатывается план их вывода. Он заявил, что операция продемонстрировала военный потенциал Нигерии и подчеркнула необходимость наращивания внутренних оборонных возможностей посредством стратегического партнерства.

    Отмечается, что президент Бенина Патрис Талон ранее через Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) обратился к нигерийскому коллеге Боле Тинубе с просьбой вмешаться нигерийской армии для обеспечения безопасности институтов страны и защиты населения. Бенин также высоко оценил решающую роль нигерийский войск в обеспечении стабильности в стране.

    Уточняется, что нигерийский контингент численностью около 200 военнослужащих был развернут в декабре на базе Тогбин.

