    Путч в Бенине полностью подавили

    Другие страны
    • 08 декабря, 2025
    • 01:11
    Попытка государственного переворота пресечена в Бенине.

    Как передает Report, об этом заявил президент Бенина Патрис Талон в обращении к нации, которое транслировалось по национальному телевидению.

    "Небольшая группа военных подняла мятеж, он был подавлен нашей армией, - сказал глава государства. - Все очаги путча зачищены. Акт предательства мятежников не останется безнаказанным".

    Талон подчеркнул, что власти полностью контролируют положение на территории всей страны. "Ситуация находится полностью под контролем, - заверил он. - Безопасность и общественный порядок будут обеспечиваться повсюду". Талон добавил, что граждане могут спокойно заниматься своими повседневными делами.

