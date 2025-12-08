Путч в Бенине полностью подавили
Другие страны
- 08 декабря, 2025
- 01:11
Попытка государственного переворота пресечена в Бенине.
Как передает Report, об этом заявил президент Бенина Патрис Талон в обращении к нации, которое транслировалось по национальному телевидению.
"Небольшая группа военных подняла мятеж, он был подавлен нашей армией, - сказал глава государства. - Все очаги путча зачищены. Акт предательства мятежников не останется безнаказанным".
Талон подчеркнул, что власти полностью контролируют положение на территории всей страны. "Ситуация находится полностью под контролем, - заверил он. - Безопасность и общественный порядок будут обеспечиваться повсюду". Талон добавил, что граждане могут спокойно заниматься своими повседневными делами.
