Путч в Бенине полностью подавили

Попытка государственного переворота пресечена в Бенине.

Как передает Report, об этом заявил президент Бенина Патрис Талон в обращении к нации, которое транслировалось по национальному телевидению.

"Небольшая группа военных подняла мятеж, он был подавлен нашей армией, - сказал глава государства. - Все очаги путча зачищены. Акт предательства мятежников не останется безнаказанным".

Талон подчеркнул, что власти полностью контролируют положение на территории всей страны. "Ситуация находится полностью под контролем, - заверил он. - Безопасность и общественный порядок будут обеспечиваться повсюду". Талон добавил, что граждане могут спокойно заниматься своими повседневными делами.