    Приоритет Агентства инноваций в 2026 году - усовершенствование законодательства в сфере инноваций

    ИКТ
    • 02 февраля, 2026
    • 11:43
    Приоритет Агентства инноваций в 2026 году - усовершенствование законодательства в сфере инноваций

    Деятельность Агентства инноваций и цифрового развития в 2026 году будет посвящена дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере инноваций.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления агентства Фарид Османов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    По его словам, работа над законодательными инициативами совместно с профильными структурами по расширению венчурной деятельности, развитию инвестиционных фондов и финансовых инструментов находится на завершающей стадии:

    "В то же время у нас есть идеи по расширению деятельности технопарка. Проекты в данном направлении уже подготовлены и представлены в соответствующие ведомства. В целом, мы считаем, что в цифровизации и инновациях, наряду с инфраструктурой, знаниями и навыками, а также человеческим капиталом, совершенствование законодательной составляющей имеет особое значение".

    Azərbaycanda innovasiya qanunvericiliyi daha da təkmilləşdiriləcək
    Azerbaijan's innovation agency to focus on improving legislation this year
    Лента новостей