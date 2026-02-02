Приоритет Агентства инноваций в 2026 году - усовершенствование законодательства в сфере инноваций

Деятельность Агентства инноваций и цифрового развития в 2026 году будет посвящена дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере инноваций.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления агентства Фарид Османов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

По его словам, работа над законодательными инициативами совместно с профильными структурами по расширению венчурной деятельности, развитию инвестиционных фондов и финансовых инструментов находится на завершающей стадии:

"В то же время у нас есть идеи по расширению деятельности технопарка. Проекты в данном направлении уже подготовлены и представлены в соответствующие ведомства. В целом, мы считаем, что в цифровизации и инновациях, наряду с инфраструктурой, знаниями и навыками, а также человеческим капиталом, совершенствование законодательной составляющей имеет особое значение".