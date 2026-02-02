İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycanda innovasiya qanunvericiliyi daha da təkmilləşdiriləcək

    İKT
    • 02 fevral, 2026
    • 11:15
    Azərbaycanda innovasiya qanunvericiliyi daha da təkmilləşdiriləcək

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin builki fəaliyyəti xüsusilə innovasiya istiqamətində qanunvericiliyin daha da təkmilləşdirilməsinə həsr olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Agentliyin ötənilki fəaliyyətinin nəticələrinə dair mətbuat konfransında qurumun İdarə Heyətinin sədri Fərid Osmanov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, vençur fəaliyyətinin genişləndirilməsi, investisiya fondları və maliyyə alətlərinin genişləndirilməsi istiqamətində xüsusilə qanunvericilik layihələri üzərində aidiyyəti qurumlarla iş yekunlaşmaq üzrədir: "Eyni zamanda texnopark fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində fikirlərimiz var. Artıq bu istiqamətdə müvafiq layihələrimiz də hazırlanıb və aidiyyəti qurumlara təqdim olunub. Həmin fəaliyyət çərçivəsində texnoparkın fəaliyyət kateqoriyalarının genişləndirilməsi və digər güzəşt aspektlərinin nəzərə alınması istiqamətində iş aparılır. Ümumilikdə, düşünürük ki, rəqəmsallaşma və innovasiya quruculuğunda infrastruktur, bilik və bacarıqlar, insan kapitalı ilə yanaşı, məhz qanunvericilik komponentinin də təkmil olması xüsusi önəmə malikdir".

    İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyi Fərid Osmanov
    Приоритет Агентства инноваций в 2026 году - усовершенствование законодательства
    Azerbaijan's innovation agency to focus on improving legislation this year

    Son xəbərlər

    12:52

    İTV-nin Yayım Şurasına yeni namizədlər seçilib

    Milli Məclis
    12:52

    Mardində ev yanıb, ölənlər və yaralananlar var

    Region
    12:47

    "Araz-Naxçıvan"ın sabiq futbolçusu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    12:43

    Rusiyada təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Region
    12:40

    Əraqçi Türkiyə, Misir, Səudiyyə Ərəbistanından olan həmkarları ilə regiondakı vəziyyəti müzakirə edib

    Region
    12:40

    "Mançester Siti"nin yeni transferi rekordu təkrarlayıb

    Futbol
    12:35

    İran XİN: Yaxın günlərdə Aİ-yə qarşı cavab tədbirləri görəcəyik

    Region
    12:30

    Parlamentin Hesablayıcı və İntizam komissiyaları yenidən formalaşdırılıb

    Milli Məclis
    12:29

    MM-in yaz sessiyasının qanunvericilik işləri planı təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti