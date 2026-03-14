İranın XİN başçısı: Rusiya və Çinlə hərbi əməkdaşlıq davam edir
- 14 mart, 2026
- 23:50
Rusiya ilə Çin İranın strateji tərəfdaşıdır və ölkələr arasında əməkdaşlıq davam edir.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi MSNBC-yə müsahibəsində deyib.
"Rusiya və Çin ilə hərbi əməkdaşlıq da edirik",- Əraqçi bildirib. Bununla belə, o, münasibətlərin yaxşı səviyyədə olub-olmadığı ilə bağlı suala cavab verməyib.
