В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы
Армия
- 02 февраля, 2026
- 11:50
2-6 февраля в Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Процесс уничтожения будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района.
Министерство призвало население не поддаваться панике в связи со звуками взрывов, отмечается, что оснований для беспокойства нет.
Последние новости
12:28
Милли Меджлис во втором чтении утвердил изменения в Конституцию НАРМилли Меджлис
12:28
Багаи: В ближайшие дни Иран примет ответные меры в отношении ЕСВ регионе
12:27
В Азербайджане в 2025 году трудоустроены более 72 тыс. молодых людейСоциальная защита
12:04
В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 85 человек, четверо скончалисьЗдоровье
12:00
На месторождении "Джеруй" в Кыргызстане произошел обвал горной массы, один человек погибВ регионе
11:59
В автопромышленном комплексе в Стамбуле вспыхнул пожарВ регионе
11:51
Вице-президент IATA: При верной стратегии Баку может перехватить потоки Восток-Запад - ИНТЕРВЬЮИнфраструктура
11:50
В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасыАрмия
11:43