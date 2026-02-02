В Гардабани задержаны трое по делу о похищении и изнасиловании девушки

В муниципалитете Гардабани региона Квемо-Картли в Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, по факту похищения девушки задержаны три человека.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД страны, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Руставского городского управления полиции, были задержаны К.К. ( 1996 года рождения), С.К. (1992 г.р.) и Э.Б. (1997 г. р.). Им предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в изнасиловании.

По данным следствия, подозреваемые насильно посадили в автомобиль девушку 2006 года рождения, незаконно лишили ее свободы и применили к ней сексуальное насилие с целью принудительного брака.

Согласно официальной информации, правоохранительные органы задержали обвиняемых вскоре после совершения преступления.

Расследование ведется по части 3 статьи 143 (незаконное лишение свободы) и части 1 статьи 137 (изнасилование) Уголовного кодекса Грузии. Указанные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Следственные действия продолжаются.