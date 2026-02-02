İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”

    Qardabanidə qızqaçırma faktı ilə bağlı üç nəfər saxlanılıb

    Region
    • 02 fevral, 2026
    • 11:14
    Qardabanidə qızqaçırma faktı ilə bağlı üç nəfər saxlanılıb

    Gürcüstanın Kvemo Kartli bölgəsində, azərbaycanəsilli Gürcüstan vətəndaşlarının kompakt yaşadığı Qardabani bələdiyyəsində qızqaçırma faktı ilə bağlı üç nəfər həbs edilib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Nazirliyin açıqlamasına görə, Kvemo Kartli Polis Departamentinin Rustavi Şəhər Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində 1996-cı il təvəllüdlü K.K., 1992-ci il təvəllüdlü S.K. və 1997-ci il təvəllüdlü E.B. saxlanılıb. Onlar əvvəlcədən əlbir olan qrup halında qanunsuz azadlıqdan məhrumetmə və evlilik məqsədilə zorlama ittihamları ilə təqsirləndirilirlər.

    İstintaqın müəyyən etdiyinə görə, şübhəlilər 2006-cı il təvəllüdlü bir qızı zorla avtomobilə mindiriblər, onu qanunsuz şəkildə azadlıqdan məhrum ediblər və evlənmək məqsədilə cinsi zorakılıq tətbiq ediblər.

    Rəsmi məlumata əsasən, hüquq-mühafizə orqanları təqsirləndirilən şəxsləri cinayətdən qısa müddət sonra saxlayıblar.

    Faktla bağlı istintaq Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 143-cü maddəsinin 3-cü hissəsi (qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə) və 137-ci maddəsinin 1-ci hissəsi (zorlama) üzrə aparılır. Qeyd olunan maddələr 10 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutur.

    İstintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Gürcüstan Qardabani qızqaçırma

    Son xəbərlər

    11:15

    "Xankəndi" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib

    Futbol
    11:15

    Azərbaycanda innovasiya qanunvericiliyi daha da təkmilləşdiriləcək

    İKT
    11:15

    Binəqədinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    11:14

    Qardabanidə qızqaçırma faktı ilə bağlı üç nəfər saxlanılıb

    Region
    11:11

    "Neftçi" cari mövsümdə ilk dəfə səfərdə böyükhesablı qələbəyə imza atıb

    Futbol
    11:07
    Foto

    Türkiyədə iki avtobus toqquşub, 18 nəfər yaralanıb

    Region
    11:05

    Azərbaycan çempionatları tarixində het-trik edən legioner futbolçuların sayı 50-yə çatıb

    Futbol
    11:02

    İRİA: "Digital Bridge" vasitəsilə 2 milyarddan artıq əməliyyat həyata keçirilib

    İKT
    11:00

    Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk plenar iclası başlayıb

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti