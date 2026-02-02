В Турции столкнулись два автобуса, ранены 18 человек

Милли Меджлис во втором голосовании утвердил изменения в Конституцию НАР Милли Меджлис

Багаи: В ближайшие дни Иран примет ответные меры в отношении ЕС В регионе

В Азербайджане в 2025 году трудоустроены 72,6 тыс. молодых людей Социальная защита

В Клинический медцентр в январе с отравлением поступили 85 человек, четверо скончались Здоровье

На месторождении "Джеруй" в Кыргызстане произошел обвал горной массы, один человек погиб В регионе

В автопромышленном комплексе в Стамбуле вспыхнул пожар В регионе

Вице-президент IATA: При верной стратегии Баку может перехватить потоки Восток-Запад - ИНТЕРВЬЮ Инфраструктура

В Пирекешкюле и Агдере будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы Армия