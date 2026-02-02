Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Германии забастовки работников парализовали работу общественного транспорта

    • 02 февраля, 2026
    • 11:14
    В Германии работа общественного транспорта парализована в связи с забастовками работников транспортных компаний в нескольких федеральных землях страны.

    Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания Tagesschau со ссылкой на Объединенный профсоюз работников услуг Германии Verdi.

    Работники муниципальных транспортных компаний требуют сокращения рабочей недели и увеличения продолжительности периодов отдыха, а также повышения надбавок за работу в ночное время и в выходные дни.

    Сообщается, что по меньшей мере в 16 федеральных землях автобусы и трамваи будут курсировать по ограниченному графику из-за забастовки.

    Ряд рейсов без пассажиров проведут для того, чтобы предотвратить обледенение линий электропередач. Сбои в работе транспорта усугубляет и погода. По прогнозам метеорологической службы Германии, в некоторых регионах ожидается ледяной дождь и гололед.

    В то же время забастовка не повлияла на работу региональных и междугородных поездов Deutsche Bahn.

    Almaniyada tətillər nəqliyyatın işini iflic edib
    Лента новостей