В Германии забастовки работников парализовали работу общественного транспорта

В Германии работа общественного транспорта парализована в связи с забастовками работников транспортных компаний в нескольких федеральных землях страны.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания Tagesschau со ссылкой на Объединенный профсоюз работников услуг Германии Verdi.

Работники муниципальных транспортных компаний требуют сокращения рабочей недели и увеличения продолжительности периодов отдыха, а также повышения надбавок за работу в ночное время и в выходные дни.

Сообщается, что по меньшей мере в 16 федеральных землях автобусы и трамваи будут курсировать по ограниченному графику из-за забастовки.

Ряд рейсов без пассажиров проведут для того, чтобы предотвратить обледенение линий электропередач. Сбои в работе транспорта усугубляет и погода. По прогнозам метеорологической службы Германии, в некоторых регионах ожидается ледяной дождь и гололед.

В то же время забастовка не повлияла на работу региональных и междугородных поездов Deutsche Bahn.