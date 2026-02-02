В Германии забастовки работников парализовали работу общественного транспорта
- 02 февраля, 2026
- 11:14
В Германии работа общественного транспорта парализована в связи с забастовками работников транспортных компаний в нескольких федеральных землях страны.
Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания Tagesschau со ссылкой на Объединенный профсоюз работников услуг Германии Verdi.
Работники муниципальных транспортных компаний требуют сокращения рабочей недели и увеличения продолжительности периодов отдыха, а также повышения надбавок за работу в ночное время и в выходные дни.
Сообщается, что по меньшей мере в 16 федеральных землях автобусы и трамваи будут курсировать по ограниченному графику из-за забастовки.
Ряд рейсов без пассажиров проведут для того, чтобы предотвратить обледенение линий электропередач. Сбои в работе транспорта усугубляет и погода. По прогнозам метеорологической службы Германии, в некоторых регионах ожидается ледяной дождь и гололед.
В то же время забастовка не повлияла на работу региональных и междугородных поездов Deutsche Bahn.