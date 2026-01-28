İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın XVII turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib

    Futbol
    • 28 yanvar, 2026
    • 19:10
    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Premyer Liqanın XVII turunun mübahisəli epizodlarını şərh edib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XVII turunun oyunlarında qeydə alınan mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, "İmişli" - "Araz-Naxçıvan" (2:2) və "Sabah" - "Karvan-Yevlax" (4:1) matçlarındakı ümumilikdə 5 mübahisəli epizodu dəyərləndirib.

    Mütəxəssis hakimlərin həmin vəziyyətlər zamanı düzgün qərarlar verdiyini bildirib.

