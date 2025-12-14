СМИ: При стрельбе на пляже в Сиднее погибли 10 человек - ОБНОВЛЕНО
- 14 декабря, 2025
- 13:20
Двое стрелков открыли огонь на мероприятии в честь Хануки на пляже Бонди в Сиднее, в результате чего погибли 10 человек.
Как передает Report, об этом сообщает NewsWire со ссылкой на местную полицию.
"Один стрелявший убит, а другому оказывается медицинская помощь. Они открыли целенаправленный огонь на пляже Бонди, убив 10 человек", - говорится в сообщении.
Среди погибших есть дети и офицер полиции.
По мнению полицейских, злоумышленники планировали деяние в течение нескольких месяцев.
На пляже Бонди в австралийском Сиднее произошла стрельба.
Как передает Report со ссылкой на BNO News, на опубликованном видео видно двух вооруженных винтовками людей, ведущих стрельбу.
Полиция проводит спецоперацию в районе пляжа по поимке вооруженных лиц.
"Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно призывает общественность избегать этого района. Всем, кто находится на месте происшествия, следует укрыться в безопасном месте", - говорится в сообщении на странице правоохранительных органов в соцсети X.
Портал со ссылкой на очевидцев сообщает о семи пострадавших.