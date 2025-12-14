Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 14 декабря, 2025
    • 13:20
    Двое стрелков открыли огонь на мероприятии в честь Хануки на пляже Бонди в Сиднее, в результате чего погибли 10 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает NewsWire со ссылкой на местную полицию.

    "Один стрелявший убит, а другому оказывается медицинская помощь. Они открыли целенаправленный огонь на пляже Бонди, убив 10 человек", - говорится в сообщении.

    Среди погибших есть дети и офицер полиции.

    По мнению полицейских, злоумышленники планировали деяние в течение нескольких месяцев.

    На пляже Бонди в австралийском Сиднее произошла стрельба.

    Как передает Report со ссылкой на BNO News, на опубликованном видео видно двух вооруженных винтовками людей, ведущих стрельбу.

    Полиция проводит спецоперацию в районе пляжа по поимке вооруженных лиц.

    "Полиция реагирует на развивающийся инцидент на пляже Бонди и настоятельно призывает общественность избегать этого района. Всем, кто находится на месте происшествия, следует укрыться в безопасном месте", - говорится в сообщении на странице правоохранительных органов в соцсети X.

    Портал со ссылкой на очевидцев сообщает о семи пострадавших.

