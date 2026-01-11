İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Dumanlı hava şəraiti səbəbindən görünüş məhdudlaşacaq

    Ekologiya
    • 11 yanvar, 2026
    • 18:11
    Azərbaycanın avtomobil yollarında yanvarın 12-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Belə ki, yanvarın 12-də ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı ehtimalı var.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Avtomobil yolları
