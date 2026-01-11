Dumanlı hava şəraiti səbəbindən görünüş məhdudlaşacaq
Ekologiya
- 11 yanvar, 2026
- 18:11
Azərbaycanın avtomobil yollarında yanvarın 12-də müşahidə ediləcək vəziyyət açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Belə ki, yanvarın 12-də ölkə ərazisinin bəzi yerlərində dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı ehtimalı var.
