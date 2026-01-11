Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Экология
    • 11 января, 2026
    • 18:23
    На ряде автомагистралей Азербайджана из-за тумана ухудшится видимость

    На ряде автомобильных дорог Азербайджана в понедельник из-за тумана ухудшится видимость.

    Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

    Согласно информации, 12 января в некоторых регионах страны из-за тумана видимость на магистральных автомобильных дорогах ухудшится до 500-1000 метров.

