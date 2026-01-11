На ряде автомагистралей Азербайджана из-за тумана ухудшится видимость
Экология
- 11 января, 2026
- 18:23
На ряде автомобильных дорог Азербайджана в понедельник из-за тумана ухудшится видимость.
Как передает Report, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно информации, 12 января в некоторых регионах страны из-за тумана видимость на магистральных автомобильных дорогах ухудшится до 500-1000 метров.
Последние новости
18:36
Фото
Фермеры насыпали большую гору картофеля на главной площади БрюсселяДругие страны
18:27
Глава МИД ФРГ намерен встретиться с генсеком ООН в СШАДругие страны
18:23
На ряде автомагистралей Азербайджана из-за тумана ухудшится видимостьЭкология
18:14
С завтрашнего дня будет запущен поезд по маршруту Гянджа-Габала-ГянджаИнфраструктура
17:57
Армия Израиля наносит новые удары по югу ЛиванаДругие страны
17:44
В иранской провинции Гюлистан задержаны организаторы беспорядковВ регионе
17:39
Арестованы двое участников протестов у здания посольства Ирана в ЛондонеДругие страны
17:23
За последние сутки из-за ударов ЦАХАЛ по Газе погибли три человекаДругие страны
17:08